В Минобороны считают, что "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Члены организации "Белые каски" готовят новые провокации с применением химического оружия в Сирии, предлагают местным жителям участвовать в съемках в обмен на продукты питания, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, Конашенков сообщил, что террористы "Исламской партии Туркестана"* 27 октября перебросили в Сирии 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для проведения провокаций.

"Мы неоднократно информировали общественность о попытках радикальных боевиков и небезызвестной своими фэйками организации "Белые каски" организовать провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения", — сказал он.

Конашенков рассказал, что по сообщениям местных жителей "Белые каски" ведут поиск "жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъемках в обмен на продукты питания".

"Аналогичные провокации планируются и в других районах Сирии. Буквально вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции. Для ее проведения в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации "Белые каски" с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором", — добавил он.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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