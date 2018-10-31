В Минобороны сообщили о переброске террористами емкостей с хлором в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Террористы "Исламской партии Туркестана"* 27 октября перебросили в Сирии 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для проведения провокаций, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российский Центр примирения враждующих сторон располагает информацией о том, что 27 октября террористы "Исламской партии Туркестана"* перебросили из Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая для проведения провокаций. Их разгрузка осуществлена в населенных пунктах Кафр Нэбель и Эль-Хуаш", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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