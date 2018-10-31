Анкара пока не выполнила все обязательства по Идлибу, заявили в Минобороны

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Анкаре пока не удается завершить в полном объеме выполнение взятых на себя обязательств по сирийскому Идлибу, но Турция предпринимает значительные усилия, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вместе с тем, мы отмечаем, что Анкаре пока не удается завершить в полном объеме выполнение взятых на себя обязательств, хотя, повторюсь, Турция предпринимает для этого значительные усилия", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что определяющее значение для РФ имеют последовательность шагов по реализации условий меморандума и недопущение его срыва.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

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