В Сирию за сутки вернулись более 450 беженцев

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 450 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 455 граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 102 беженца (женщин — 30, детей — 52), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 353 человека (женщин — 106, детей — 180)", — говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулся 231 человек. За прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано 3,24 тонны продовольствия: в Телль-Истабль (провинция Алеппо) сирийским гражданам выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны; в Акрабе (провинция Дераа) местным жителям выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Кроме, того фондом имени Ахмата Кадырова проведены две благотворительные акции: в Акрабе выданы 150 наборов школьных принадлежностей; в Алеппо семьям погибших военнослужащих САР выдано 15 продовольственных наборов.

Уточняется, что в Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь оказана 53 жителям, в том числе 32 детям.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 38 взрывоопасных предметов, в том числе 12 самодельных взрывных устройств.

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