В Сирии заявили о желании России возобновить переговоры по Голанам

ДАМАСК, 31 окт — РИА Новости. Директор департамента Голанских высот в кабмине Сирии заявил, что Россия пытается возобновить переговоры по статусу оккупированной Израилем территории, сообщает сирийская газета al-Watan.

"Россия прикладывает усилия по возвращению Голанских высот в лоно Сирии", — цитирует газета директора департамента Мидхата Салиха.

"Не думаю, что в обозримом будущем возобновятся переговоры с израильским врагом по возвращению Голанских высот, но наши русские друзья работают над этим вопросом ", — заявил Салих.

По его мнению, России как державе надо надавить на Израиль в этом вопросе.

"Данный вопрос был поднят русскими на встрече с израильскими лидерами, но существенного прорыва пока не было. Думаю, что РФ в ближайшее время будет стремиться к решению этой проблемы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>