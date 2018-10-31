Генсек ООН одобрил кандидатуру Педерсена на пост спецпосланника по Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что норвежский дипломат Гейр Педерсен займет пост спецпосланника генсека организации по Сирии вместо уходящего в конце ноября Стаффана Де Мистуры, передает агентство Рейтер.

Дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что кандидатура Педерсена была неформально поддержана постоянными членами Совбеза ООН.

"Принимая решение, я провел много консультаций, также и с правительством Сирии", — заявил Гутерреш в письме Совбезу ООН, попавшем в распоряжение агентства.

"Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, содействуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим стремлениям сирийского народа", — отметил генсек.

Нынешний спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что покинет этот пост по личным обстоятельствам в конце ноября.

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