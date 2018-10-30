В Латакии и Хаме зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Телль-Баззам и Маан (дважды) провинции Хама, населенного пункта Икко провинции Латакия", — говорится в сообщении.

Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также руководитель Центра добавил, что в районе Салах-Ад-Дин города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба.

Он уточнил, что за прошедшие сутки представителями Центра была проведена две гуманитарных акции в Эт-Табии провинции Дейр-Эз-Зор и Эль-Хашимии провинции Хама, в ходе которых было выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны.

Согласно сообщению, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1976 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3092 тонны.

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