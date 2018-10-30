Сирийские школьники смогут обучаться в учреждениях Минобороны России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия и Сирия подписали соглашение, согласно которому сирийские школьники смогут обучаться в образовательных учреждениях Минобороны РФ, документ опубликован во вторник на портале правовой информации.
"Подготовка обучающихся осуществляется по очной форме обучения на русском языке в соответствии с реализуемыми в училищах образовательными программами основного общего и среднего общего образования, интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, цель которых — подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной службе", — говорится в документе.
Как отмечается, подготовка сирийских школьников будет вестись на безвозмездной основе, расходы по их обучению возьмет российская сторона.
"Прием в училища осуществляется на конкурсной основе в пределах установленных норм приема и в порядке, предусмотренных для граждан России", — говорится в документе.
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