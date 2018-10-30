Сирийские школьники смогут обучаться в учреждениях Минобороны России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия и Сирия подписали соглашение, согласно которому сирийские школьники смогут обучаться в образовательных учреждениях Минобороны РФ, документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

Согласно документу, подготовка обучающихся будет осуществляться на основании контрактов, заключенных между уполномоченными органами России и Сирии, по учебным планам и образовательным программам, разработанным для российских воспитанников.

"Подготовка обучающихся осуществляется по очной форме обучения на русском языке в соответствии с реализуемыми в училищах образовательными программами основного общего и среднего общего образования, интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, цель которых — подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной службе", — говорится в документе.

Как отмечается, подготовка сирийских школьников будет вестись на безвозмездной основе, расходы по их обучению возьмет российская сторона.

Сообщается, что уполномоченный орган сирийской стороны должен предоставить заявки на обучение до 15 января года начала обучения подростка. Россия до 15 марта условленного года должна проинформировать сирийскую сторону о количестве принимаемых на обучение школьников.

"Прием в училища осуществляется на конкурсной основе в пределах установленных норм приема и в порядке, предусмотренных для граждан России", — говорится в документе.

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