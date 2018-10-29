В Сирии начали съемки для новой провокации с химоружием

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. "Белые каски" приступили к постановочным съемкам для провокации с химоружием, в которых принимают участие некие люди, неизвестные местным жителям. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, на линии разграничения в районе населенного пункта Мареа террористы намерены спровоцировать сирийских военных, чтобы те открыли ответный огонь. После этого на территории, подконтрольной незаконным бандформированиям, будет инсценирован артиллерийский обстрел снарядами с ядовитыми химикатами. Ответственность за это планируется возложить на подразделения вооруженных сил Арабской республики.

"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками ", — подчеркнул Савченко. Он допустил, что при этом боевики попытаются захватить город Телль-Рифъат, отделяющий их позиции между Азазом и Африном.

Центр по примирению внимательно следит за ситуацией в этом районе и будет своевременно информировать общественность об изменениях обстановки. Савченко призвал командиров незаконных вооруженных группировок отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Террористы заполучили хлор и зарин

Террористические группировки на севере Сирии баллоны с ядами группировкам, лояльным "Исламскому государству"*. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

"Боевики "Джейш аль-Изза"*, связанной с "ан-Нусрой"*, в воскресенье перевезли два баллона с хлором и зарином из Латамны в район Кальа аль-Мадик, расположенный к северо-западу от Хамы", — говорится в материале.

Боевики провели операцию в условиях повышенных мер безопасности.

Кроме того, ранее днем ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики "ан-Нусры"*совместно с активистами "Белых касок" перевезли отравляющие химикаты из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

Организация "Белые каски" стала известна благодаря опубликованным в Сети видеозаписям, на которых активисты спасают мирных жителей из-под завалов. Однако членов организации уличили в съемках постановочных роликов. Кроме того, активистов неоднократно обвиняли в связах с террористами. В интернете есть фото, где участники движения позируют с оружием. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийского правительства и армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России