В Сирии заявили о передаче боевиками химоружия лояльным ИГ* группировкам

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Террористические группировки на севере Сирии передали в воскресенье баллоны с отравляющими газами хлор и зарин группировкам, лояльным "Исламскому государству"*, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на местные источники.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии в понедельник сообщили, что боевики готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации для обвинения Вооруженных сил Сирии.

"Боевики "Джейш аль-Изза"*, связанной с "ан-Нусрой"*, в воскресенье перевезли два баллона с хлором и зарином из района Латамны в район Кальа аль-Мадик к северо-западу от Хамы", — цитирует агентство источники. "Эти баллоны затем были переданы лояльным ИГ* террористическим группировкам, находящимся в демилитаризованной зоне в Идлибе", — заявили источники.

По их данным, операция проходила в условиях повышенных мер безопасности, предпринятых боевиками.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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