В Алеппо в результате обстрела боевиков погибла молодая женщина

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Девушка погибла, еще одна женщина ранена во время обстрелов боевиками квартала Фуркан в сирийском городе Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.
Савченко также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хаззэ провинции Риф Дамаск. В ходе проведения акции выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.
Кроме того, отмечается, что в районе Бустан-Эль-Касер города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдана одна тонна свежего хлеба.
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