В Алеппо в результате обстрела боевиков погибла молодая женщина

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Девушка погибла, еще одна женщина ранена во время обстрелов боевиками квартала Фуркан в сирийском городе Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама и жилого квартала Фуркан города Алеппо. В результате обстрела не установленным незаконным вооруженным бандформированием жилого квартала Фуркан города Алеппо погибла девушка 1993 года рождения и получила ранение женщина 1974 года рождения. Пострадавшая доставлена в госпиталь Халеб-Эль-Ахли города Алеппо для оказания медицинской помощи", — приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Савченко также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хаззэ провинции Риф Дамаск. В ходе проведения акции выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Кроме того, отмечается, что в районе Бустан-Эль-Касер города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдана одна тонна свежего хлеба.