Местные жители и активисты из организации Белые каски в Идлибе. Архивное фото

Местные жители и активисты из организации Белые каски в Идлибе. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. "Белые каски" уже начали постановочные съемки для провокации с химоружием с участием неизвестных местным жителям людей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он уточнил, что на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа боевики спровоцируют ответный огонь военнослужащих сирийской армии. Затем на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, инсценируют артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведенный со стороны подразделений вооруженных сил Сирии.

"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками. Не исключено, что при этом боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифъат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн", — добавил Савченко.

Он также заметил, что Центр по примирению внимательно отслеживает обстановку в этом районе и будет своевременно информировать общественность о дальнейшем развитии событий. Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Чем занимаются "Белые каски"

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В российском МИД заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

В сентябре российское посольство в Лондоне назвало "Белые каски" группой провокаторов.

Ведомство ссылается на данные из разных источников, из которых следует, что "Белые каски" аффилированы с террористами. Посольство напомнило, что активистов не раз ловили на фейковых репортажах, в том числе на постановочной "химической атаке в Идлибе".

Представитель посольства выразил сожаление, что "эта группа <…> пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании".