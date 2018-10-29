Террористы с тяжелым вооружением все еще остаются в Идлибе, заявил Муаллем

БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Незаконные вооруженные бандформирования по-прежнему остаются в провинции Идлиб, несмотря на достигнутые в Сочи российско-турецкие договоренности, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Говоря о договоренности по Идлибу, о создании демилитаризованной зоны шириной 15-20 километров. До сих пор террористы присутствуют там со своим тяжелым вооружением в этом районе, что указывает на отсутствие желания Турции выполнять свои обязательства. Поэтому по-прежнему провинция Идлиб… под террористами, которых поддерживает Турция и Запад", — сказал Муаллем на встрече совместной делегации Международной федерации демократической молодежи и международного совета о мире.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.