Террористы с тяжелым вооружением все еще остаются в Идлибе, заявил Муаллем

БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Незаконные вооруженные бандформирования по-прежнему остаются в провинции Идлиб, несмотря на достигнутые в Сочи российско-турецкие договоренности, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.
Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.
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