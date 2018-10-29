"Белые каски" и "Ан-Нусра"* перевозят ядовитые вещества в Идлибе

ООН, 29 окт — РИА Новости. В районе Идлиба заметили перемещения боевиков "Ан-Нусры"* и "Белых касок" с ядовитыми веществами, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков.

"В то же время базирующиеся там бандформирования не прекращают нарушать условия соглашения, обстреливая прилегающие населенные пункты, вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях "нусровцев"* и "Белых касок" с ядовитыми веществами", — сказал дипломат.

Он отметил, что соглашение по Идлибу успешно реализуется.

"Наши турецкие партнеры делают все от них зависящее для вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны", — добавил Сафронков.

"Договоренности по деэскалации изначально носили временный характер и задачу ликвидации террористического присутствия в Сирии никто не снимал с повестки дня", — отметил зампостпреда.

Он напомнил, что в случае продолжения провокаций Россия оставляет за собой право поддержать действия Сирии по ликвидации террористов.

Подготовка постановочных акций

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

В конце сентября заместитель главы МИД Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.