АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Турецкие военные обстреляли из артиллерии позиции сил самобороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат, сообщило гентство Anadolu.

Операция Турции в Сирии

Удары нанесли по району Зор Магар на севере Сирии. По данным агентства, турецкие военные атаковали район к востоку от Евфрата впервые. Анкара считает силы самообороны сирийских курдов, действующие на севере Сирии при поддержке США, террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии". Президент Турции Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск осудил действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.