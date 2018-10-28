Саммит по Сирии показал политическое поражение Запада, считает эксперт

БЕЙРУТ, 28 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Участие Франции и Германии на четырехсторонней встречи в Стамбуле по САР доказало политическое превосходство России в сирийском вопросе. Встреча в Турции стала последней возможностью для европейских стран поменять свою позицию по Сирии, если они хотят в дальнейшем стать участниками политического решения и процесса восстановления страны, рассказал РИА Новости директор иорданского центра стратегических исследований (MEMPSI) Амер Аль-Сабайлех (Amer Al Sabaileh).

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

"Давайте договоримся изначально, что все сегодня обязаны не отставать от России ради достижения окончательного успеха в разрешении ситуации в Сирии. На разных уровнях эти страны (Франция и Германия) были в оппозиции относительно российской политики, в том числе Турция. Теперь поменялась позиция Турции, потом перешли к решению проблемы в Идлибе, а сейчас подключили двух важных игроков с международной арены — это Германия и Франция. Безусловно, своим участием эти два государства показали, что не хотят быть вне сценария политического решения в Сирии и не хотят быть вне этапа восстановления Сирии", — сказал Аль-Сабайлех.

По мнению иорданского эксперта, Турция в свою очередь нуждается во Франции и Германии для достижения баланса в диалоге с Россией, как по идлибскому вопросу, так и по тому, что будет в Сирии дальше. Переговоры в Стамбуле собеседник агентства назвал "расширенной версией" астанинской модели переговоров по САР. "Поэтому, по моему мнению, в итоге все вынуждены считаться и придерживаться политики РФ. Они приняли участие в прошедшей встрече (в Стамбуле) не как победители, а скорей как проигравшие, так как они не могут далее оппонировать и вынуждены соглашаться", — добавил он.

Перемены в Дамаске



Аль-Сабайлех отметил, что и политика Дамаска скорее всего будет меняться в отношении тех стран Запада, которые сейчас предпринимают действия для сближения с позицией РФ.

Руководство Сирии неоднократно заявляло, что против участия в послевоенном этапе восстановления страны государств, поддерживающих террористов и вооруженную оппозицию.

"Я думаю, сирийская позиция оправданна, но в политике должны быть изменения. В итоге политика — это наука перемен, а не констант. Думаю, сирийцы проанализируют еще раз свои выгоды и пересмотрят свою позицию в отношении участников восстановительного процесса", — считает руководитель исследовательского центра.

Военная операция в Идлибе



Отвечая на вопрос о возможном военном сценарии в Идлибе, Аль-Сабайлех пояснил, что, вероятнее всего, он состоится, но в ограниченном варианте. Военная операция может быть проведена в Идлибе против иностранных наемников и радикальных группировок, выступивших против мирного урегулирования.

Сирийские эксперты и политики в свою очередь регулярно отмечают, что договоренность по Идлибу временна и сирийская армия, сконцентрированная у границ провинции, готова в любой момент начать наступление, если условия договоренностей в Сочи выполняться не будут.

"Многие из тех, кто остался в Идлибе, — граждане стран постсоветского пространства, к примеру, таджики и узбеки, а также чеченцы. Поэтому исключено, чтобы Россия с ними взаимодействовала или позволила им уйти, так как в противном случае эти террористы могут угрожать государственной безопасности России. Поэтому в Идлибе будет ограниченная военная операция против тех, кто остался и убежден, что конфронтация — это единственное решение", — пояснил эксперт.

По словам аналитика, Россия оказала большую услугу Турции, позволив ей на основании сочинского договора вывести из Идлиба боевиков вооруженной оппозиции, имеющих отношение к Анкаре. Таким образом Турция старается выполнять свои обязательства по размежеванию умеренных боевиков от террористов.

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