Путин рассказал о десятках сбитых у Хмеймима беспилотниках

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские ПВО в районе базы Хмеймим за последние месяцы сбили десятки летательных аппаратов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы на Хмеймиме 50 летательных аппаратов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

Он также отметил, что Россия оставляет за собой право помочь сирийским военным в ликвидации террористов в провинции Идлиб, если боевики продолжат провокации. При этом Путин сообщил, что все участники встречи — лидеры Турции, Франции и Германии — согласны, что долгосрочного мира в Сирии можно добиться лишь политико-дипломатическими средствами.

Обвинения в адрес США

Ранее в Минобороны сообщили, что во время одной из массированных атак дронов на Хмеймим управление велось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8".

США или силы коалиции во главе с ними не имеют отношения к нападению дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил в минувшую пятницу РИА Новости представитель коалиции Шон Райан.

"Любые предположения, что США или силы коалиции играли роль в нападении на российскую базу, не имеют фактического обоснования и в высшей степени безответственны", — сказал он.

Использование БПЛА в Сирии

Террористы в Сирии активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 дронов.

В Минобороны неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".

Оплот терроризма

Обстановка в Ближневосточном регионе была расшатана при содействии Запада, что позволило создать в Сирии оплот терроризма, сообщил в минувшую среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

Он подчеркнул, что с помощью России удалось переломить ситуацию в этой стране разгромить крупные террористические формирования, освободить ключевые населённые пункты и деблокировать жизненно важные коммуникации.

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