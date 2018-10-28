Аналитик назвал успехом итоги саммита в Стамбуле по Сирии

СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Присоединение Германии и Франции к усилиям РФ и Турции по сирийскому урегулированию на четырехстороннем саммите в Стамбуле является значительным успехом, заявил РИА Новости профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в субботу в Стамбуле.

"Можно твердо заявить, что Россия и Турция многого добились в ходе сирийского урегулирования, и то, что на саммите присутствовали на высшем уровне Германия и Франция, — это большой успех. Тем более что в таком сложном вопросе странам удалось прийти по многим вопросам к общему знаменателю", — сказал Исмаил.

Он назвал четырехсторонний саммит серьезной встречей. "То, что главы четырех государств встретились на пути разрешения конфликта в Сирии, — это уже важный шаг. Турция и Россия еще раз продемонстрировали всему миру, что им удается договариваться и добиваться успехов в такой сложной проблеме, как сирийское урегулирование", — отметил эксперт.

Как считает Исмаил, сирийский конфликт нельзя решить без участия США, но "с ними проблемы, у них совсем другие подходы, сейчас их почти нет на поле, поэтому их место сейчас заняли Франция и Германия в качестве альтернативы".

"В этой встрече важно то, что по многим вопросам лидеры четырех стран сошлись во мнениях: это соглашение по Идлибу, разработанное и реализуемое Турцией и Россией, это отношения к проблеме беженцев и оказания гуманитарной помощи, это борьба с терроризмом и обеспечение мира в Сирии", — сказал собеседник агентства.

Но, по его мнению, есть пункты, по которым взгляды расходятся: это отношение к президенту Сирии Башару Асаду и к ситуации на сирийских территориях к востоку от Евфрата, контролируемых при поддержке США силами самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "Здесь беспокойство Турции выходит на первый план. Впрочем, Россия тоже считает, что восточный берег Евфрата нужно очистить от США, потому что они там находятся незаконно. По этой теме ФРГ и Франция воздерживаются от ответа, потому что не хотят портить отношения с США", — сказал Исмаил.

Он обратил внимание на то, что на саммите не был обойден вниманием Иран. "Поскольку в астанинском процессе участвует Иран, президенты РФ и Турции сказали, что на сегодняшнем саммите про Иран не забыли, и в ходе переговоров его интересы также учитывались. Астанинский процесс в любом случае должен продолжаться", — добавил эксперт.

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