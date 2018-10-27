Отправку гумконвоя в лагерь "Рукбан" в Сирии отложили из-за США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отправка гумконвоя в лагерь "Рукбан" в Сирии отложена из-за США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

Ранее официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена.

"В очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Эт-Танфе 55-километровой зоне, отправка конвоя была сорвана. Представители ООН официально сообщили о его отмене, сославшись на отсутствие гарантий безопасности", — сказал он.

Савченко отметил, что сирийским правительством и российским Центром по примирению враждующих сторон была выполнена масштабная подготовительная работа по созданию условий для отправки гуманитарного конвоя в лагерь "Рукбан" в районе Эт-Танф. Проведено несколько встреч с сотрудниками ООН, а также представителями США, контролирующими данный район.

Тем не менее, по его словам, вопрос предоставления гарантий безопасности международных конвоев внутри этой зоны остается открытым. "Без таких гарантий передвижение гумконвоев чрезвычайно опасно, поскольку в районе Эт-Танф находится большое количество вооруженных и никому не подконтрольных боевиков, способных на любые провокации", — добавил он.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.