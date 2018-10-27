Отправку гумконвоя в лагерь "Рукбан" в Сирии отложили из-за США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отправка гумконвоя в лагерь "Рукбан" в Сирии отложена из-за США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.
"В очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Эт-Танфе 55-километровой зоне, отправка конвоя была сорвана. Представители ООН официально сообщили о его отмене, сославшись на отсутствие гарантий безопасности", — сказал он.
Савченко отметил, что сирийским правительством и российским Центром по примирению враждующих сторон была выполнена масштабная подготовительная работа по созданию условий для отправки гуманитарного конвоя в лагерь "Рукбан" в районе Эт-Танф. Проведено несколько встреч с сотрудниками ООН, а также представителями США, контролирующими данный район.
Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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