Россия оставляет за собой право помочь Сирии в ликвидации угрозы боевиков

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Россия оставляет за собой право оказать поддержку силам сирийского правительства по ликвидации возможной террористической угрозы из Идлиба, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооружённые провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция в Стамбуле.

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