Турция, Франция, Россия и ФРГ подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, говорится в коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

"Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ рассмотрели последние события, касающиеся конфликта в Сирии, и выразили общую озабоченность по поводу рисков и угроз, исходящих от конфликта для региональной, а также глобальной безопасности и стабильности. Они подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии", — говорится в документе.

Лидеры также подчеркнули свою твердую убежденность в том, что не может быть военного решения продолжающегося конфликта, который может быть урегулирован только путем переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, отмечается в коммюнике.

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