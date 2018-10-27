Турция, Франция, Россия и ФРГ подтвердили приверженность суверенитету Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, говорится в коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.
"Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ рассмотрели последние события, касающиеся конфликта в Сирии, и выразили общую озабоченность по поводу рисков и угроз, исходящих от конфликта для региональной, а также глобальной безопасности и стабильности. Они подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии", — говорится в документе.
Лидеры также подчеркнули свою твердую убежденность в том, что не может быть военного решения продолжающегося конфликта, который может быть урегулирован только путем переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, отмечается в коммюнике.
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