Дамаск проинформируют об итогах саммита в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита по Сирии. 27 октября 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита по Сирии. 27 октября 2018

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сирийское руководство будет проинформировано об итогах четырехстороннего саммита в Стамбуле, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все написано в совместном заявлении. Кроме того, будет проинформировано и сирийское руководство", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель, прошла в субботу в Стамбуле.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>