Дамаск проинформируют об итогах саммита в Стамбуле

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сирийское руководство будет проинформировано об итогах четырехстороннего саммита в Стамбуле, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все написано в совместном заявлении. Кроме того, будет проинформировано и сирийское руководство", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель, прошла в субботу в Стамбуле.
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