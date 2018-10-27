Путин призвал согласовать третью часть конституционного комитета Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас необходимо согласовать третью часть конституционного комитета Сирии — от общественных организаций, пройдут консультации с участием Ирана и САР.

В ходе сессии вопросов журналистов по итогам четырехстороннего саммита РФ, ФРГ, Турции и Франции по Сирии, он напомнил, что решение о формировании такого комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"После этого нам удалось договориться и с оппозицией, и с президентом (Сирии Башаром) Асадом, чтобы были сформированы две его части: от оппозиции и от правительства Сирии. Теперь нужно согласовать третью часть — с участием общественных организаций и представителей различных общественных структур", — сказал Путин.

Он отметил, что это "непростая работа, потому что каждая из сторон будет стремиться к тому, чтобы насытить эту часть теми людьми, которым они доверяют".

"Но если доверия к этой структуре не будет, то она не сможет работать результативно. Мы, безусловно, должны провести полноценные консультации и с правительством Сирии, и с нашими партнёрами в Иране. Потому что без Ирана, который, как известно, является стороной-гарантом мирного процесса и прекращения огня, создания демилитаризованных зон, эта проблема тоже эффективно решаться не будет", — подчеркнул президент РФ.

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