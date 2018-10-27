Путин заявил, что на саммите в Стамбуле не обсуждали судьбу Асада

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Участники четырёхстороннего саммита в Стамбуле не обсуждали каких-либо персоналий относительно лидера Сирии, так как это контрпродуктивно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали. Это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути", — заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе президента Сирии Башара Асада.

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