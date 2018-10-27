Саммит по Сирии в Стамбуле прошел в деловой атмосфере, заявил Путин

Саммит по Сирии в Стамбуле (43)

Пресс-конференция по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Пресс-конференция по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по Сирии в Стамбуле прошли в деловой атмосфере, проведена серьезная работа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Переговоры в многостороннем формате прошли в деловой атмосфере. Хотел бы поддержать мнение наших коллег и поблагодарить руководство Турции за организацию этой совместной работы", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Он отметил, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии и "провели серьезную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования".

"Хотел бы выразить признательность партнерам за содержательные и продуктивные переговоры", — добавил российский лидер.

Четырехсторонняя встреча глав Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию в Стамбуле продолжалась почти три часа. Саммит проходил в главном зале дворца "Вахдеттин", который сейчас используется как один из рабочих офисов президента Турции.

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