Саммит по Сирии в Стамбуле прошел в деловой атмосфере, заявил Путин

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по Сирии в Стамбуле прошли в деловой атмосфере, проведена серьезная работа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Переговоры в многостороннем формате прошли в деловой атмосфере. Хотел бы поддержать мнение наших коллег и поблагодарить руководство Турции за организацию этой совместной работы", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.
Он отметил, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии и "провели серьезную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования".
"Хотел бы выразить признательность партнерам за содержательные и продуктивные переговоры", — добавил российский лидер.
Четырехсторонняя встреча глав Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию в Стамбуле продолжалась почти три часа. Саммит проходил в главном зале дворца "Вахдеттин", который сейчас используется как один из рабочих офисов президента Турции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>