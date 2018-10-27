Верховный муфтий Сирии раскритиковал идею халяльных магазинов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Идея магазинов халяльных продуктов спекулирует на религиозных убеждениях, сея раздор между людьми различных убеждений; при этом сама продукция в них на самом деле далеко не всегда является действительно халяльной, заявил Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

Верховный муфтий САР в рамках своего визита в Россию встретился в субботу со студентами РУДН. На встрече муфтий затронул и тему различий между разными религиями.

"Мусульманину говорят, что есть супермаркет, в котором продаётся халяльная еда. В чем отличие? Есть еда халяль, а есть еда харам — греховная. Как будто весь российский народ ест греховную пищу, и только ты ешь халяльную. Если я зайду в дом к православному, неужели я скажу ему, что его еда греховна?" — сказал Ахмад Бадреддин Хассун.

Он пояснил, что согласно мусульманским традициям, в еде есть только три запрета: вино, свинина и животные, умершие своей смертью.

Муфтий рассказал, что в рамках своего визита в Татарстан в одном из торговых центров он увидел на прилавке рыбу халяль. Это, по его словам, является ошибкой, так как рыбу вылавливают, а не забивают. Поэтому халяльной рыбы быть не может.

"Скоро, наверное, мы увидим и халяльный виноград, и апельсины, которые мы едим. Или жена или женщина тоже станет халяльная", — добавил Ахмад Бадреддин Хассун.

Аналогична, по мнению муфтия, и идея мусульманских банков.

"Цель создания исламского банка — раскол в обществе. Идея — повод ненавидеть других, повод убивать. Поэтому я прошу вас очень внимательно учиться и внимательно читать все, что связано с разделением между востоком и западом", — сказал муфтий.

"Вы видите своими глазами, что грядущая война — не та война, в которой будут сражаться с помощью оружия. Это в первую очередь война идей и идеологий. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать религию как предлог войны", — добавил он.