Лавров и Чавушоглу обсудили в Стамбуле координацию действий в Сирии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в Стамбуле меры по усилению координации действий в Сирии, уделив особое внимание ходу выполнения договоренностей лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по зоне деэскалации в Идлибе, сообщили в МИД РФ по итогам встречи.

"Рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога, создания условий для скорейшего возвращения беженцев к родным очагам и постконфликтного восстановления страны. Отдельное внимание уделено ходу выполнения договоренностей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе", — говорится в сообщении МИД.

Переговоры министров прошли на полях четырехсторонней встречи президентов России, Турции, Франции и канцлера Германии.

"Итоги встречи продемонстрировали важность российско-турецкого политического диалога для укрепления мира и стабильности в регионе", — отметили в МИД РФ.

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