Лавров и Чавушоглу обсудили в Стамбуле координацию действий в Сирии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в Стамбуле меры по усилению координации действий в Сирии, уделив особое внимание ходу выполнения договоренностей лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по зоне деэскалации в Идлибе, сообщили в МИД РФ по итогам встречи.
Переговоры министров прошли на полях четырехсторонней встречи президентов России, Турции, Франции и канцлера Германии.
"Итоги встречи продемонстрировали важность российско-турецкого политического диалога для укрепления мира и стабильности в регионе", — отметили в МИД РФ.
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