Путин и Макрон кратко побеседовали на полях саммита по Сирии

Саммит по Сирии в Стамбуле (22)

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон кратко побеседовали на полях саммита по Сирии в Турции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Лидеры двух стран поговорили по пути на церемонию фотографирования, которая состоялась на террасе дворца "Вахдеттин" перед началом встречи лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции.

До этого Путин провёл отдельные двусторонние встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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