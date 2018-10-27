В Дамаске открылась выставка картин художников-любителей

ДАМАСК, 27 окт — РИА Новости. В столице Сирии открылась выставка картин, написанных служащими сирийской армии и простыми гражданами.

Экспозиция в Дамаске стала второй подобной выставкой с начала войны в Сирии, раньше они проводились ежегодно. Все представленные картины написаны художниками-любителями, в частности служащими сирийской армии. Преобладающей темой выставки является война.

"Я 15 лет назад начинал рисовать. Я строительный инженер, работаю в информационном отделе. У меня многие друзья погибли, они защищали родину от террористов. У меня такой посыл, что я не забуду моих друзей, что мы надеемся на победу на всей земле Сирии и что мы за мир", — рассказал журналистам полковник сирийской армии Али Эйман, картины которого вошли в экспозицию.

С посетителей выставки не берут денег, ее может посетить любой желающий.

"Во время войны это очень важно, что люди продолжают рисовать. Но и тем более, это необычные люди, военные. Вообще художники, которые рисуют такие картины, они стоят вместе с солдатами на защите родины. Это очень хорошо, что есть такие выставки, тем более во время войны", — сказал посетитель Зугер Аль-Кашир.

На выставке также есть работы, не посвященные войне, например городские пейзажи, виды церквей и мечетей.

Художница Доа Бостат рисует ногами, так как родилась без рук. По ее словам, она специально не стала выставлять свои картины о войне.

"Когда я родилась, я уже была без рук и училась разрабатывать ноги — и рисовать, и работать. Я рисую ногами и я получила все, что я хотела. Есть несколько картин про войну, но здесь я их не выставляю, потому что считаю, что войну не знаю по-настоящему. Жизнь, которой я живу — не война", — сказала она.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>