Боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости. Террористы открыли минометный огонь по кварталу Алеппо в районе улицы Нил, ранения получила женщина, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в результате обстрела также нанесен материальный ущерб. Террористы обстреливают жилые квартала сирийской северной столицы третий день подряд. В четверг в результате обстрела пострадали 10 мирных граждан.