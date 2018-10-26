Сирийские эксперты рассказали об интересах Турции в Идлибе

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция, имея влияние на незаконные вооруженные формирования в Идлибе, тянет время, чтобы добиться большей выгоды для себя на предстоящих переговорах по Сирии, считают сирийские политические и военные эксперты.
В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит Россия-Турция-Германия-Франция по Сирии.
Интересы Турции
"Касаемо договоренности по Идлиб. Очевидно, что это временная договоренность. Не исключено, что договоренность может быть пересмотрена и могут быть изменены некоторые ее пункты. Эрдоган пытается получить больше поддержки от США, и этим он воспользуется в ближайших переговорах с Россией и Ираном. Эрдоган пытается получить выгоды, превышающие Идлиб — в курдском вопросе и в процессе восстановления (Сирии – ред.). Да, он имеет выгоду в открытии государственных автомагистралей, и он ждет более выгодных условий для переговоров", — рассказал РИА Новости политический эксперт, директор международных отношений министерства высшего образования САР Акиль Махфуд.
"Я не говорю о прямых отношениях с Турцией. Турки постараются оставаться на территории Сирии как можно дольше, но Сирия этого не позволит. Действительно, Сирия полагается на помощь своих союзников, Россию и Иран, в борьбе с терроризмом и выдворении незаконных иностранных сил. Международные отношения более запутанны. США стараются не допустить освобождения Идлиба, а Турция пользуется позицией американцев. Сирия не может ждать долго, но возврат Идлиба политически или с минимальным военным вмешательством приоритетно", — добавил он.
Слова вразрез делу
Сирийский военный эксперт генерал в отставке Турки Аль-Хасан сообщил в беседе с РИА Новости, что, по его анализу, заявления Турции не совпадают с реалиями на земле в демилитаризованной зоне. Одно из наглядных доказательств тому — минометные обстрелы жилых кварталов Алеппо в среду и четверг.
По словам генерала, Турция в состоянии "перекрыть кислород" вооруженным бандформированиям в Идлибе, так как вооружения, финансирование и поддержка этих группировок идет из Турции. Эксперт считает, что у группировок идеология близка к "Братьям мусульманам"* и совпадает с турецкой, поэтому Турция не борется с ними, а находится в постоянном взаимодействии.
Эксперт подчеркнул, что Сирия согласилась на договоренность России и Турции, так как верит своим союзникам и друзьям. По его словам, сирийская армия находится в готовности и в случае, если договоренности не будут выполняться, армия САР возобновит военную операцию.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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