Сирийские эксперты рассказали об интересах Турции в Идлибе

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция, имея влияние на незаконные вооруженные формирования в Идлибе, тянет время, чтобы добиться большей выгоды для себя на предстоящих переговорах по Сирии, считают сирийские политические и военные эксперты.

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что при выполнении соглашения между Анкарой и Москвой по Идлибу "сейчас нет никаких проблем". Он напомнил, что Турция намерена "очистить от террористов и вернуть законным владельцам" сирийские территории к востоку от Евфрата. Сейчас их регулируют силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Силам самообороны помогают США.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит Россия-Турция-Германия-Франция по Сирии.

Интересы Турции

"Касаемо договоренности по Идлиб. Очевидно, что это временная договоренность. Не исключено, что договоренность может быть пересмотрена и могут быть изменены некоторые ее пункты. Эрдоган пытается получить больше поддержки от США, и этим он воспользуется в ближайших переговорах с Россией и Ираном. Эрдоган пытается получить выгоды, превышающие Идлиб — в курдском вопросе и в процессе восстановления (Сирии – ред.). Да, он имеет выгоду в открытии государственных автомагистралей, и он ждет более выгодных условий для переговоров", — рассказал РИА Новости политический эксперт, директор международных отношений министерства высшего образования САР Акиль Махфуд.

По мнению Махфуда, у Анкары есть свой экономический интерес в открытии государственных автомагистралей на севере Сирии.

"Я не говорю о прямых отношениях с Турцией. Турки постараются оставаться на территории Сирии как можно дольше, но Сирия этого не позволит. Действительно, Сирия полагается на помощь своих союзников, Россию и Иран, в борьбе с терроризмом и выдворении незаконных иностранных сил. Международные отношения более запутанны. США стараются не допустить освобождения Идлиба, а Турция пользуется позицией американцев. Сирия не может ждать долго, но возврат Идлиба политически или с минимальным военным вмешательством приоритетно", — добавил он.

Слова вразрез делу

Сирийский военный эксперт генерал в отставке Турки Аль-Хасан сообщил в беседе с РИА Новости, что, по его анализу, заявления Турции не совпадают с реалиями на земле в демилитаризованной зоне. Одно из наглядных доказательств тому — минометные обстрелы жилых кварталов Алеппо в среду и четверг.

"До сих пор с турецкой стороны выполнения обязательств не привели к нужному результату. Они объявили десятого числа текущего месяца, что основные силы отведены (от демилитаризованной зоны – ред.), но и сейчас происходят нарушения и невыполнения договоренностей. Для реализации договоренности необходимы факты. Мы не видим совместного патрулирования военной полиции РФ и турецких сил. Исходя из информации, которой мы располагаем, и со слов наших соотечественников в Идлибе, большинство террористических группировок остались на своих местах, а оружие спрятано. Поэтому я считаю, что первый шаг не выполнен, и за это ответственно турецкое правительство, и заявления, что большая часть обязательств выполнена, я полагаю, что это неправда. Реалии на земле говорят об обратном", — считает Аль-Хасан.

По словам генерала, Турция в состоянии "перекрыть кислород" вооруженным бандформированиям в Идлибе, так как вооружения, финансирование и поддержка этих группировок идет из Турции. Эксперт считает, что у группировок идеология близка к "Братьям мусульманам"* и совпадает с турецкой, поэтому Турция не борется с ними, а находится в постоянном взаимодействии.

"Пока со стороны Турции нет положительных тенденций, подтверждающих выполнение обязательств. Они могут сделать по примеру Иордании, которая во время операции в Дераа и Кунейтре не дала боевикам зайти на свою территорию, закрыла границу, отрезав пути доставки боеприпасов и живой силы. Думаю, Турция может поступить так же", — добавил Аль-Хасан.

Эксперт подчеркнул, что Сирия согласилась на договоренность России и Турции, так как верит своим союзникам и друзьям. По его словам, сирийская армия находится в готовности и в случае, если договоренности не будут выполняться, армия САР возобновит военную операцию.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.