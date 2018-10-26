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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские эксперты рассказали об интересах Турции в Идлибе

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© AFP 2018 / Omar Haj KadourПанорама Идлиба, Сирия. Архивное фотоПанорама Идлиба, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция, имея влияние на незаконные вооруженные формирования в Идлибе, тянет время, чтобы добиться большей выгоды для себя на предстоящих переговорах по Сирии, считают сирийские политические и военные эксперты.

Панорама Идлиба, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Идлиб станет одной из главных тем на саммите в Стамбуле, считает эксперт
Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что при выполнении соглашения между Анкарой и Москвой по Идлибу "сейчас нет никаких проблем". Он напомнил, что Турция намерена "очистить от террористов и вернуть законным владельцам" сирийские территории к востоку от Евфрата. Сейчас их регулируют силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Силам самообороны помогают США.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит Россия-Турция-Германия-Франция по Сирии.

Интересы Турции

"Касаемо договоренности по Идлиб. Очевидно, что это временная договоренность. Не исключено, что договоренность может быть пересмотрена и могут быть изменены некоторые ее пункты. Эрдоган пытается получить больше поддержки от США, и этим он воспользуется в ближайших переговорах с Россией и Ираном. Эрдоган пытается получить выгоды, превышающие Идлиб — в курдском вопросе и в процессе восстановления (Сирии – ред.). Да, он имеет выгоду в открытии государственных автомагистралей, и он ждет более выгодных условий для переговоров", — рассказал РИА Новости политический эксперт, директор международных отношений министерства высшего образования САР Акиль Махфуд.

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
Небензя рассказал о выполнении договоренностей России и Турции по Идлибу
По мнению Махфуда, у Анкары есть свой экономический интерес в открытии государственных автомагистралей на севере Сирии.

"Я не говорю о прямых отношениях с Турцией. Турки постараются оставаться на территории Сирии как можно дольше, но Сирия этого не позволит. Действительно, Сирия полагается на помощь своих союзников, Россию и Иран, в борьбе с терроризмом и выдворении незаконных иностранных сил. Международные отношения более запутанны. США стараются не допустить освобождения Идлиба, а Турция пользуется позицией американцев. Сирия не может ждать долго, но возврат Идлиба политически или с минимальным военным вмешательством приоритетно", — добавил он.

Слова вразрез делу

Сирийский военный эксперт генерал в отставке Турки Аль-Хасан сообщил в беседе с РИА Новости, что, по его анализу, заявления Турции не совпадают с реалиями на земле в демилитаризованной зоне. Одно из наглядных доказательств тому — минометные обстрелы жилых кварталов Алеппо в среду и четверг.

Вид на Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Турция делает все для выполнения обязательств по Идлибу, заявил Путин
"До сих пор с турецкой стороны выполнения обязательств не привели к нужному результату. Они объявили десятого числа текущего месяца, что основные силы отведены (от демилитаризованной зоны – ред.), но и сейчас происходят нарушения и невыполнения договоренностей. Для реализации договоренности необходимы факты. Мы не видим совместного патрулирования военной полиции РФ и турецких сил. Исходя из информации, которой мы располагаем, и со слов наших соотечественников в Идлибе, большинство террористических группировок остались на своих местах, а оружие спрятано. Поэтому я считаю, что первый шаг не выполнен, и за это ответственно турецкое правительство, и заявления, что большая часть обязательств выполнена, я полагаю, что это неправда. Реалии на земле говорят об обратном", — считает Аль-Хасан.

По словам генерала, Турция в состоянии "перекрыть кислород" вооруженным бандформированиям в Идлибе, так как вооружения, финансирование и поддержка этих группировок идет из Турции. Эксперт считает, что у группировок идеология близка к "Братьям мусульманам"* и совпадает с турецкой, поэтому Турция не борется с ними, а находится в постоянном взаимодействии.

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Россия рассчитывает, что Турция до конца выполнит договоренности по Идлибу
"Пока со стороны Турции нет положительных тенденций, подтверждающих выполнение обязательств. Они могут сделать по примеру Иордании, которая во время операции в Дераа и Кунейтре не дала боевикам зайти на свою территорию, закрыла границу, отрезав пути доставки боеприпасов и живой силы. Думаю, Турция может поступить так же", — добавил Аль-Хасан.

Эксперт подчеркнул, что Сирия согласилась на договоренность России и Турции, так как верит своим союзникам и друзьям. По его словам, сирийская армия находится в готовности и в случае, если договоренности не будут выполняться, армия САР возобновит военную операцию.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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