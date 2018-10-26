Глава СКП рассказал, каким должен быть преемник де Мистуры

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Преемник спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры должен быть нейтральным, иметь поддержку мирового сообщества и знать Ближний Восток и Сирию, заявил глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср Аль-Харири.

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Он объяснил это решение причинами "личного характера". Де Мистура добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности, по вопросу создания конституционного комитета.

"Для любого нового спецпосланника важно иметь поддержку международного сообщества. Мы видели уже, что два спецпосланника ушли в отставку, не добившись прогресса в политическом урегулировании. Стаффан де Мистура прилагал искренние усилия, чтобы достичь политического процесса, но без продвижения в политическом процессе", — заявил Аль-Харири журналистам.

"Новый спецпосланник должен быть нейтральным, активным и также, что я считаю важным, хорошо знать регион и Сирию особенно, иметь поддержку международного сообщества в том, чтобы запустить надежный политический процесс, который приведет к решению, положит конец страданиям сирийцев",- добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.