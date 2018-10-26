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Война в Сирии
Война в Сирии

Идлиб станет одной из главных тем на саммите в Стамбуле, считает эксперт

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© AFP 2018 / Omar Haj KadourПанорама Идлиба, Сирия. Архивное фотоПанорама Идлиба, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тема Идлиба и первые итоги турецкой "спецоперации" по урегулированию в регионе станут одними из главных вопросов предстоящего саммита Германия-Франция-Россия-Турция, сказал эксперт клуба "Валдай", директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Панорама Идлиба, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Сирия намерена вернуть Идлиб под свой контроль
Саммит Турция-Россия-Франция-Германия планируется провести 27 октября в Стамбуле.

По словам эксперта, предстоящий саммит "призван стать еще одним знаковым событием на пути возвращения мира в Сирию и начала восстановления страны после внутреннего хаоса и фактического внешнего вторжения, которое осуществлялось как силами террористических бандформирований, так и напрямую под благовидным предлогом в рамках известных коалиционных действий".

США сейчас снижают свою вовлеченность в сирийские дела, отметил Егорченков, в то время как европейцы ее наращивают. Эксперт напомнил, что именно Франция до начала гражданской войны в Сирии направляла в страну специалистов для консультаций сирийского правительства "по вопросам реструктуризации и либерализации действовавших тогда экономических моделей".

Европейские бизнес-операторы заинтересованы в проектах реконструкции страны, это очевидно, подчеркнул эксперт.

"Из наиболее насущных на настоящий момент вопросов предстоящей встречи — тематика Идлиба и развитие событий вокруг провинции в широком контексте. Как представляется, в ходе встречи будут рассмотрены первые итоги турецкой "спецоперации" по замирению региона без применения прямого силового воздействия со стороны сирийской армии. Оценка этих результатов может стать отправной точкой для выработки будущих шагов всех участников мирного процесса", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которого будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал не ждать от встречи каких-либо прорывных решений.

Вид на Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Верховный муфтий Сирии заявил о скорой победе над боевиками в Идлибе
ООН ранее выражала надежду, что встреча РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии принесет в первую очередь пользу народу этой страны. А глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал проведение саммита по Сирии 27 октября.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны были к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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