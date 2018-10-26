Анкара ждет от саммита в Стамбуле согласования дорожной карты по Сирии

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Анкара ждет от саммита лидеров Турции, РФ, ФРГ и Франции в Стамбуле согласование дорожной карты по Сирии и структуры проекта конституции, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.

Саммит Турция-Россия-Франция-Германия планируется провести 27 октября в Стамбуле.

"Наш приоритет на этом саммите в том, чтобы обсудить, какие новые форматы политического, а не военного, урегулирования в Сирии мы можем разработать. В рамках этого мы ждем согласования дорожной карты по Сирии и основных положений проекта конституции", — цитирует Калына телеканал NTV.

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