МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лидеры России, Франции, Германии и Турции сделают совместное заявление по итогам саммита по Сирии в Стамбуле, кроме того, у президента Владимира Путина запланирован ряд двусторонних встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра у президента рабочая суббота. У президента зарубежная международная проблематика — Сирия, главным образом. Встреча в Стамбуле — Россия, Турция, Франция и Германия. Переговоры будут после полудня, в районе двух часов. Мы ожидаем, что главы решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения. Также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч", — сказал Песков в пятницу.

Он уточнил, что у президента согласованы уже как минимум несколько встреч.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече с лидерами Турции, Германии и Франции, будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР. Песков, отвечая на вопрос, стоит ли надеяться на прорыв в урегулировании по Сирии на этом саммите, призывал не ждать от встречи каких-либо прорывных решений.

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