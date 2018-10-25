В Алеппо десять сирийцев ранены в результате обстрела

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Десять сирийцев получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в четверг.

"В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо получили ранения десять мирных жителей", — заявил он.

Савченко добавил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, продолжаются.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Джубб-эз-Зарур (три раза) и Джубб-эль-Ахмар провинции Латакия, западных окраин и жилого района Халидия города Алеппо, населенного пункта Телль-Базам провинции Хама… Также зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Тадеф провинции Алеппо со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в районе города Эль-Баб", — сообщил Савченко.

Савченко отметил, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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