СМИ узнали о перевозке "Белыми касками" отравляющих веществ по Идлибу

БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на осведомленный источник в Джиср-аш-Шугуре.

Какие именно вещества и с какой целью они завезены в Хирбет Амуд, телеканал не уточняет.

В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

В сентябре замглавы МИД Сергей Вершинин рассказал, что "Белые каски" продолжают готовить постановочные химатаки. Он добавил, что у ведомства есть доказательства.

Дипломат подчеркнул, что Россия "вновь и вновь обращает внимание международного сообщества положить конец этим опасным провокациям". Замминистра заявил, что такие действия "ставят под угрозу перспективы достижения политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса".

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