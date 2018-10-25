Москва готова ко взаимодействию с преемником де Мистуры, заявили в МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия готова к конструктивному взаимодействию с преемником спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва всегда поддерживала контакты с де Мистурой.

"Подтверждаем нацеленность на конструктивное взаимодействие с преемником Стаффана де Мистуры. Напомню, его должен назначить генеральный секретарь ООН. Исходи из того, что, как это и предполагается базовыми принципами ооновского посредничества, а именно этим занимался спецпредставитель генсекретаря по Сирии, кандидатура нового спецпосланника должна быть приемлема для властей САР", — заявила она на брифинге в четверг.

Она добавила, что "выполнение им своих задач должно быть нейтральным, беспристрастным и, конечно, осуществляться в строгом соответствии с уставом ООН и решениями Совета Безопасности ООН".

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Он объяснил это решение причинами "личного характера". Де Мистра добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности по вопросу создания конституционного комитета.

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