Лавров обсудит с главой СКП Сирии ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Идлиб и вопрос отделения оппозиции САР от террористов будет обсуждаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы СКП Сирии Насера Аль-Харири 26 октября в Москве, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Вопросов много разных: и соблюдение режима прекращения огня, и ситуация в идлибской зоне (деэскалации), и выполнение меморандума 17 сентября, отделение оппозиции от террористов, Нусры* и ИГИЛ* (террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*), выполнение нашими турецкими партнерами их обязательств по меморандуму, запуск конституционной комиссии и возвращения беженцев, восстановление экономики страны — все эти вопросы будут обсуждаться на встрече с Лавровым",- сказал Богданов журналистам.

Он подчеркнул, что в составе делегации вместе с Харири прибудут представители эр-риядской, московской и каирской групп оппозиции САР.

"Думаю, что завтра будут важные и полезные контакты. Недавно в Дамаске была наша межведомственная делегация, там и (спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр) Лаврентьев, и (замглавы МИД РФ Сергей) Вершинин, наши военные коллеги были. Поэтому работа идет. И мы всегда подчеркиваем, что в основе нее всегда лежит резолюция СБ ООН 2254",- отметил замглавы МИД РФ.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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