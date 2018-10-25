Песков прокомментировал данные об управлении США БПЛА при атаке на Хмеймим

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Кремле считают тревожными данные о том, что во время одной из атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии беспилотниками управлял самолет-разведчик США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление этими аппаратами осуществлялось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8".

"Это очень тревожные данные, безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы, соответствующий анализ, будут проведены нашими военными, собственно, уже до этого обнародования был проведен. Эти детали в данном случае могут давать только военные", — заявил Песков журналистам.

Террористы активно используют беспилотники в Сирии, в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 беспилотников. В Минобороны России неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в этих БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства. По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".

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