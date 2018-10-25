США координировали атаку беспилотников на Хмеймим

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
Дроны могут работать как в автономном режиме, так и в ручном, если идет радиоэлектронное подавление.
"Вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащенный современной техникой "Посейдон-8", — подчеркнул замминистра.
По его словам, наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд.
"Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить", — заключил Фомин.
Использование БПЛА в Сирии
Террористы в Сирии активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 дронов.
В Минобороны неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.
По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>