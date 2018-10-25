Россия призвала все страны присоединиться к гуманитарной миссии в Сирии

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Вопрос возвращения сирийских беженцев на сегодняшний день является одним из наиболее острых, в связи с чем Россия призывает все страны присоединиться к гуманитарной миссии в Сирии, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Наиболее остро стоит вопрос возвращения (сирийских — ред.) беженцев, с этой целью в Москве функционирует межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в дамасский центр приема, распределения и размещения беженцев. В настоящее время приступил к работе сирийский межведомственный координационный комитет по возвращению беженцев, где в оперативном режиме ведется мониторинг и управление процессом текущей обстановки по возвращению беженцев", — сообщил Фомин.

По его данным, "всего с начала операции с 30 сентября 2015 года в САР из-за рубежа вернулись свыше 245 тысяч человек, благодаря предпринимаемым усилиям выразили желание вернуться в свои дома около 2 из 7 миллионов сирийских беженцев, согласно данным ООН".

"Прорабатывается вопрос организации международной конференции по проблеме возвращения беженцев, и мы призываем все государства присоединиться к гуманитарной миссии в Сирии", — сообщил он.

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