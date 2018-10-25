В Минобороны рассказали, куда "перетекают" боевики из Сирии и Ирака

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний день отличается политической и экономической стабильностью, однако и его не обошла стороной террористическая угроза, сюда в настоящее время "перетекают" выдавливаемые из Сирии и Ирака боевики, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся центров мирового развития с беспрецедентным по масштабам интеграционным процессом. Однако при относительной финансово-экономической и политической стабильности, АТР продолжает сталкиваться с серьезными вызовами и угрозами", — заявил Фомин.

По его словам, "к сожалению, в этом благополучном и самодостаточном регионе продолжают происходить и крупные стихийные бедствия, и крупные природные катаклизмы, требующие чрезвычайного реагирования".

"Не обошла стороной этот регион и проблема международного терроризма, сегодня наблюдается тенденция ползучего распространения террористической угрозы, перетекания сюда боевиков, выдавливаемых из так называемых горячих точек, в первую очередь из Сирии и Ирака", — заявил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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