В Минобороны объяснили, почему Россия пришла на помощь Сирии

ПЕКИН, 25 – РИА Новости. Россия считает, что с террористами нельзя договориться, их нужно уничтожать "на дальних подступах", именно поэтому РФ не сомневалась, когда Сирия попросила о помощи, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"С террористами нельзя договориться, их нужно только уничтожить, нет хороших и плохих террористов, их, террористов, нужно ликвидировать "на дальних подступах", а не ждать, когда они размножатся и придут к нам в дом", — заявил Фомин.

Он подчеркнул, что "именно поэтому мы ни на секунду не сомневались, когда легитимное сирийское правительство в сентябре 2015 года пригласило Россию в лице воздушно-космических сил, чтобы оказать помощь в ликвидации международных террористов в этой стране".

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