ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Правительственным войскам Сирии при поддержке ВКС РФ удалось очистить практически всю территорию страны от террористов, заявил в четверг заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и примкнувшим к ним бандформированиям", — заявил Фомин.

Он добавил, что сегодня в этой стране налаживается мирная жизнь, люди возвращаются в свои дома.

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