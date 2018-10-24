Более 350 сирийцев за сутки вышли через гумкоридор в восточную часть Идлиба

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более 350 мирных жителей за сутки вышли через гуманитарный коридор "Абу-Эд-Духур" в восточную часть сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток через гуманитарный коридор "Абу-Эд-Духур" в восточную часть провинции Идлиб выведено 357 мирных жителей (из них: мужчин — 97, женщин — 127, детей — 133) и 17 единиц техники", — сказал он.

Руководитель центра отметил, что медицинскую помощь получили 290 человек, из них 109 — дети.

Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий. "В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Кбана провинции Латакия", — сказал он.

Савченко также рассказал о гуманитарной помощи сирийским гражданам за прошедшие сутки.

"На востоке города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба. В районах города Алеппо… оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР", — отметил руководитель центра.

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