Участники "астанинской тройки" ускорят работу по Конституционному комитету

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участники встречи "астанинской тройки" по Сирии (Иран, Россия, Турция) договорились ускорить работу по составу Конституционного комитета, сообщил МИД РФ.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура начинает в среду свой визит в Дамаск, где, как ожидается, он проведет переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Это первый визит де Мистуры в Дамаск с ноября 2016 года. Нынешние переговоры спецпосланника ООН могут оказать значительное влияние на будущее формирование конституционного комиссии Сирии.
Во вторник в Москве прошла встреча "астанинской тройки" по САР (Иран, Россия, Турция). Кроме того, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хоссейном Джабери Ансари.
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