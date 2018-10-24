Участники "астанинской тройки" ускорят работу по Конституционному комитету

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участники встречи "астанинской тройки" по Сирии (Иран, Россия, Турция) договорились ускорить работу по составу Конституционного комитета, сообщил МИД РФ.

"Состоялось подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии. Был рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с формированием и запуском работы Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Условлено ускорить работу по согласованию состава Конституционного комитета с учетом интересов всех сирийцев, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН, в координации со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой", — говорится в сообщении.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура начинает в среду свой визит в Дамаск, где, как ожидается, он проведет переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Это первый визит де Мистуры в Дамаск с ноября 2016 года. Нынешние переговоры спецпосланника ООН могут оказать значительное влияние на будущее формирование конституционного комиссии Сирии.

Во вторник в Москве прошла встреча "астанинской тройки" по САР (Иран, Россия, Турция). Кроме того, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хоссейном Джабери Ансари.

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