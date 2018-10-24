Де Мистура может посетить РФ до окончания службы на посту спецпосланника

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве не исключают, что Стаффан де Мистура посетит Россию до окончания службы на посту спецпосланника ООН по Сирии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Возможно, что это будет и до окончания срока его пребывания на посту спецпосланника ООН", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, ждут ли в Москве визит де Мистуры до конца ноября.

Де Мистура ранее объявил, что в конце ноября уходит в отставку.

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