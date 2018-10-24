Лаврентьев: де Мистура вряд ли успеет запустить Конституционный комитет

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Существует шанс, что спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре удастся запустить Конституционный комитет Сирии до ухода с поста в ноябре, но искусственно ускорять процесс контрпродуктивно, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Наша позиция такая, что нужно выработать эффективно действующий механизм. Не мертворожденное дитя, а эффективно действующий механизм. Поэтому как-то привязывать к каким-то срокам наверное было бы не совсем оправдано. Если бы это удалось сделать раньше, это было бы хорошо, это приветствовалось бы. Но искусственно ускорять процесс будет контрпродуктивно. Поэтому мы работаем и работаем со всеми сторонами. В том числе с французами и американцами, практически со всеми регионалами. Понимание есть", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос удастся ли до конца срока нахождения де Мистуры на своем посту все таки запустить работу Конституционного комитета.

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