Коалиция нанесла авиаудар по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вновь нанесла авиаудар по деревне ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Как передает агентство, одновременно с бомбардировкой этот район обстреляли из артиллерии отряды "Сирийских демократических сил" (SDF). Этот альянс появился в 2015 году; его создали из курдских и арабских формирований оппозиции. Известно, что SDF сотрудничает с США.
В субботу коалиция также нанесла авиаудары по деревням ас-Суса и аль-Бубадран, тогда погибли 62 мирных жителя.
Ситуация в Дейр-эз-Зоре
По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над двадцатикилометровой полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между Хаджином и ас-Сусой.
В Госдуме призвали провести международное расследование в связи с гибелью мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и, если эти факты подтвердятся, привлечь к ответственности виновных.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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