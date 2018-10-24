Коалиция нанесла авиаудар по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вновь нанесла авиаудар по деревне ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Удары разрушили один из домов местных жителей. Есть жертвы и раненые, их число уточняется.

Как передает агентство, одновременно с бомбардировкой этот район обстреляли из артиллерии отряды "Сирийских демократических сил" (SDF). Этот альянс появился в 2015 году; его создали из курдских и арабских формирований оппозиции. Известно, что SDF сотрудничает с США.

В субботу коалиция также нанесла авиаудары по деревням ас-Суса и аль-Бубадран, тогда погибли 62 мирных жителя.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над двадцатикилометровой полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между Хаджином и ас-Сусой. В Госдуме призвали провести международное расследование в связи с гибелью мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и, если эти факты подтвердятся, привлечь к ответственности виновных.

В последнее время ситуация в Дейр-эз-Зоре обострилась. В районе города Хаджин сейчас продолжается безуспешное наступление на террористов курдских формирований при поддержке коалиции во главе с США. В Москве это наступление критиковали как имитацию борьбы с террористами ИГ*, которая используется для оправдания присутствия американских военных в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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